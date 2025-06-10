«Кукуха приехала»: у челябинской психоневрологической больницы появился символичный талисман

В Челябинской областной психоневрологической больнице №1 поселились кукуха. И не одна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы вдохновились примером коллег из Пермского края, избравших своим талисманом белочку. Южноуральцы решили, что их «домашним животным» станет кукушка. Точнее, кукух – образ задумывался мужским. Первым появился Кукух в белом халате – его создали с помощью ИИ-сервисов и сделали в виде мягкой игрушки. Потом семейство разрослось – Кукуха в смокинге, Кукуха в кепке, Кукуха с чемоданом. К ним добавилась «дама» – плюшевая птичка в сарафане.

В больнице заявляют, что игрушечный коллектив будет расширяться и займется арт-терапией: кукухам предстоит развеивать мифы и формировать позитивный образ психиатрической службы.

Челябинск, Софья Артемьева

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