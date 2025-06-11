В Екатеринбурге в День России запретят продажу алкоголя

В центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь на время празднования Дня России. Согласно постановлению мэрии, ограничения коснутся периметра улиц 8 Марта – Малышева – Толмачева – Первомайская – Горького – проспект Ленина – набережная Рабочей Молодежи. Запрет будет действовать с 10:00 до 15:00 12 июня.

Как сообщал «Новый День», в 12:00 в Историческом сквере пройдет массовая акция «Хором славим Россию». Программу празднования Дня России в городе можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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