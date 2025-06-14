Служба в органах, ночевки в машине и хейтеры-помощники. Штырков отмечает 10 лет карьеры в единоборствах

Уральский боец ММА Иван Штырков отмечает 10 лет профессиональной карьеры в единоборствах. Оказывается, человек, чье имя ассоциируется с ММА на Урале, попал в этот спорт по воле случая – будучи самбистом и работником органов безопасности, а чтобы стать узнаваемым, на старте карьеры ему пришлось жить в спартанских условиях. Отрывки из интервью Штыркова пресс-службе Академии единоборств РМК публикует «Новый День».

«Для меня это в принципе был другой мир, я шагнул в новый мир ММА, непонятный еще на тот момент никому вокруг. Не было ни тренеров узконаправленных, ни специалистов каких-то, да даже спортсменов-то было не так много. ММА, как базы, не было в России. Промоушены, Союз ММА как любительский вид спорта, база для роста спортсменов и их перехода в профессионалы – всё это появилось не так давно. Тогда был период становления ММА в России. Набирали популярность Fight Nights, M1 Global, ACB. Этот спорт начинал привлекать внимание. Меня пригласили не лично – просто подошли знакомые и спросили: «Хочешь подраться?». Так все и началось. Для меня это было что-то новое и неизведанное. Путь был неясен, и выбор я сделал, исходя из двух вариантов: остаться на службе или уйти в профессиональный ММА. Где-то помогла удача, где-то – подсознательная вера в себя. Но тогда даже не представлял, сколько всего нужно знать, уметь и видеть. За эти 10 лет будто прожил ещё одну жизнь. Началась новая глава. Был Иван Штырков до ММА – это одна история. А вторая – это уже «до и после», – говорит Штырков.

Фото пресс-службы Академии единоборств РМК Фото пресс-службы Академии единоборств РМК Фото пресс-службы Академии единоборств РМК

Он отметил «вклад» хейтеров в его карьеру. «Почти на всем моем пути меня постоянно сопровождала волна хейта. Критиковали мои бои, функциональные кондиции, профессионализм. Откровенно говоря, похвалы и поддержки было очень мало. Признаюсь, я даже не всегда воспринимал одобрение близких. Конечно, приятно слышать от родителей: «Ты молодец» – но это естественно. А вот необоснованная критика от фанатов ММА, экспертов или просто зрителей заставляла меня искать ответы, работать над ошибками, расти. Если бы после боёв с Бигфутом или Монсом меня только хвалили – «О, ты мощный, красавчик!» – возможно, я бы остановился в развитии. Но критика, даже та, которую я внешне игнорировал, заставляла меня становиться лучше. И когда я начал видеть прогресс – путь назад уже был закрыт. Я привык постоянно расти, тренироваться, держать форму. Ты спрашиваешь, кто я сейчас? Я до сих пор не пожинаю лавры, потому что не могу остановиться. Всё ещё чувствую себя на пути. Да, я вижу, как вырос, но из-за той же критики не склонен переоценивать свои достижения», – отмечает спортсмен.

Сложности на старте карьеры у Штыркова были и чисто бытовые. «10 лет назад у меня не было своего зала, той Академии, где я тренируюсь уже 7 лет. Были времена, когда я буквально жил в машине между тренировками. Жил тогда с родителями за городом – 30 минут езды без пробок по пустой трассе. График был жесткий: утренние тренировки в одном зале, потом персональные занятия с Денисом Войновым, который ставил мне ударную технику. Это были мои первые по-настоящему индивидуальные тренировки. Так продолжалось около года: утром тренировка, потом домой, переодеться, перекусить – и снова в путь. В какой-то момент я понял, что проще не ездить домой. После утренней тренировки покупал еду в магазине, ехал к залу Дениса, делал дела, потом спал в машине – на заднем сиденье или откинув переднее кресло», – вспоминает он.

После первых громких побед, Штыркову предложили стать президентом Академии единоборств РМК. «Я буквально заморгал от неожиданности. Это была огромная ответственность. Я и так жил с установкой «победа или смерть», не мог позволить себе подвести организацию, а теперь добавились административные обязанности. Вместе с тем начала создаваться команда «Архангел Михаил», которая будет представлять наши ценности и принципы на турнирах. Мне поручили подобрать бойцов, соответствующих не только спортивному уровню, но и морально-этическим стандартам.

Важно было, чтобы они понимали, как вести себя как в клетке, так и за ее пределами. Это оказалось непростой задачей. Я начинал с тех, кого хорошо знал лично: Михаил Рогозин, Алексей Кунченко – тогда чемпион M-1 с перспективами в UFC, Тимур Нагибин и Павел Гордеев, Артур Караваев», – перечисляет Штырков.

Позднее к команде присоединился Петр Ян. «Мы тогда не были знакомы лично. Он уже был чемпионом ACB и провел первый бой в UFC. Как-то мне позвонил незнакомый номер. Это был Петя –он представился, мы быстро нашли общий язык. Он сказал: «Есть один перспективный парень, может быть, возьмете в команду?». Я ответил: «Давай, кого ты предлагаешь?». А он: «Да это я сам». Мы посмеялись, и я согласился – действительно, кто же еще так подойдет? Быстро согласовали с Николаем Клименко – вопрос решился буквально за пару минут», – рассказывает Иван.

Говоря о развитии карьеры, Штырков сказал, что находится «ещё не на пределе». «Последний бой это подтвердил. Но как определить, где пик? Люди часто списывают спортсменов со счетов после пары поражений, но второе дыхание – реальность. UFC отписывается от бойцов, а те потом находят новый путь. Я не строю планов дальше одного боя. Каждый выход может быть последним – травма, возраст, обстоятельства. Возможные сценарии. В клетке в 45+? Не исключаю, но это уже не будет системой. Примеры вроде Венера Галиева и Марата Балаева показывают, что можно, но… Идеальный финал – проснуться утром и осознанно сказать: «Всё, хватит». Не после поражения или победы – просто понять, что время пришло. Главное – оставаться здоровым, позитивным и не останавливаться. Спорт закончится, но жизнь – нет. Что бы ни было – я приму это. Главное, чтобы финал карьеры был логичным и комфортным, а не вынужденным», – считает Иван.

Екатеринбург, Елена Сычева

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