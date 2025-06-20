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Пятница, 20 июня 2025, 12:46 мск

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В Екатеринбурге пройдет закрытый показ фильма про Штыркова

Фото: Академия единоборств РМК

В Академии единоборств РМК сегодня пройдет показ фильма про бойца клуба и капитана команды «Архангел Михаил» Ивана Штыркова. Его создали к 10-летию профессиональной карьеры спортсмена. Премьера пройдет в закрытом режиме – на нее приглашены одноклубники Ивана, а также некоторые болельщики, их выбирали среди желающих в случайном порядке.

Фильм снимали несколько месяцев, и он расскажет о пути Штыркова от неизвестного бойца до звезды российской индустрии единоборств.

Екатеринбург, Елена Сычева

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