Еще одного екатеринбургского военнослужащего вернули из плена

Еще одного екатеринбуржца вернули из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Еще один военнопленный из нашего списка возвращен сегодня из плена. Рада этому возвращению особенно: он с 2023 года находился в плену. Сегодня же начался санитарный обмен ранеными, но пока наших земляков в списке раненых нет. Спасибо всем участникам Стамбульского переговорного процесса. Каждый боец нам дорог», – рассказала омбудсмен.

Ранее «Новый День» писал, что в рамках обмена пленными по стамбульским соглашениям от 2 июня домой вернулись пятеро уральцев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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