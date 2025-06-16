В Свердловской области на этой неделе будет тепло, но дождливо

Свердловскую область накрыл циклон, который пришел из Башкирии. По данным Уральского гидрометцентра, сегодня ночью сильные дожди прошли в Шамарах (выпало 39 мм осадков), Качканаре (28 мм), Алапаевске и Атымье (по 22 мм), Каменске-Уральском (21 мм), Камышлове и Красноуфимске (по 20 мм).

Ливни и грозы ожидаются и сегодня, в некоторых районах возможны очень сильные. В теплый сектор циклона на короткое время попадeт крайний юг и юго-восток Свердловской области. Здесь температура воздуха днем составит около +30 °C.

«На этой неделе преобладающее влияние циклонов обеспечит на Урале неустойчивую погоду с частыми дождями, которые должны немного восполнить большой недобор осадков, сложившийся в первой половине июня. Температура воздуха в ближайшие пять дней ожидается близкой к норме: ночью +10…+15°, днем +18…+23°», – сообщает Уралгидрометцентр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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