На Урале появились первые подберезовики и красноголовики

Грибники сообщают, что в лесах Свердловской области уже появились подберезовики и красноголовики. Грибы замечены в Камышловском районе. Также любители «тихой охоты» сообщают о единичных находках в районе Балтыма. Однако пока грибов в лесах очень мало.

Опытные грибники отмечают, что сейчас сложилась неблагоприятная погода – из-за сухости почвы грибов мало и они червивые. Впрочем, по прогнозу синоптиков, с этой недели в Свердловской области должны начаться дожди, которые не прекратятся вплоть до следующего вторника.

Екатеринбург, Елена Сычева

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