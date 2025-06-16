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Понедельник, 16 июня 2025, 10:26 мск

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В Кольцово прокомментировали задержки рейсов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пояснили, почему были задержаны некоторые рейсы. Там подчеркнули, что аэропорт и все его службы работают штатно. В сутки отправляются и принимаются более 200 бортов.

«Отклонения от расписания отдельных рейсов с работой авиагавани никак не связаны. Чаще всего причина заключается в позднем прибытии самолета», – уточнили в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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