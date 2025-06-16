Air Arabia и Al Masria отменили рейсы в Екатеринбург

Авиакомпании Air Arabia и Al Masria отменили рейсы в Екатерибурнг из Шарджи (ОАЭ) и Шарм Эль Шейха (Египет) соответственно. В случае с египетской авиакомпанией причины задержки и отмены не называются, однако проблемы у перевозчика не только с маршрутом на Урал, об отмене и массовых задержках рейсов сообщается и из других городов России, в том числе Al Masria Airlines срывает вылеты из и в Санкт-Петербург.

Что касается рейсов Air Arabia, то там сбои в расписании связаны с закрытием воздушного пространства Ирана – все полеты в ОАЭ с Урала и обратно проходили над этой страной, но из-за обострения конфликта с Израилем официальный Тегеран запретил полеты над территорией государства. По данным российского представительства в Эмиратах, в стране остается еще порядка 2000 человек, которые ожидают вылета в РФ.

Ранее в Кольцово сообщали, что задержки рейсов не связаны с работой аэропорта – воздушные ворота Екатеринбурга работают в штатном режиме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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