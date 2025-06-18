В Кушве пропал спикер думы. Его ищут уже полтора месяца

В Кушве пропал 54-летний председатель местной городской думы Сергей Клиросов. Последний раз его видели 12 мая. После этого Клиросов перестал посещать заседания думы, не появлялся он и на основном месте работы – вагоноремонтном предприятии.

Фото: Кушвинская городская дума

В пресс-службе МВД Свердловской области подтвердили пропажу депутата. «Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению возможного местонахождения данного гражданина», – сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. О местонахождении Клиросова не знают ни его родственники, ни коллеги.

В кушвинской думе спустя месяц после отсутствия Сергея Клиросова избрали нового председателя. Им стал Алексей Мельников.

Кушва, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube