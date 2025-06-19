У пропавшего спикера думы Кушвы были долги на несколько миллионов рублей

Бывший председатель думы Кушвы Сергей Клиросов, пропавший полтора месяца назад, задолжал крупные суммы кредиторам.
Согласно информации из картотеки Кушвинского городского суда, с октября 2024 года к Сергею Клиросову было подано восемь исков о взыскании задолженностей. Так, «Совкомбанк» требовал взыскать с депутата 2,3 миллиона рублей, УБРиР – более 600 тысяч рублей, «ВУЗ-банк» – 511 тысяч рублей. Еще 3,5 миллиона рублей спикер задолжал частному лицу.
Сергей Клиросов бесследно исчез после майских праздников. Он перестал посещать заседания думы и не появлялся на основном месте работы – вагоноремонтном предприятии. В полицию подали заявление о поисках пропавшего, но результатов нет. Спустя месяц после пропажи Клиросова кушвинские депутаты избрали нового председателя.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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