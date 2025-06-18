В Преображенском парке начали строить скейт-парк

Совсем скоро спортсмены Академического смогут кататься на самокатах и скейтах на специально оборудованной площадке в Преображенском парке. Появление скейт-парка анонсировали во время субботника с участием мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в апреле 2024 года. Во время мероприятия школьники, представители администрации района, ГК «КОРТРОС» и управляющей компании «Академический» подготовили площадку рядом с храмом. Был убран мусор, почищены дорожки, раскидан щебень.

Сейчас подрядчики приступили непосредственно к строительству скейт-парка. В ближайшие недели здесь обустроят круговые асфальтовые дорожки с перепадами высот и двумя трамплинами. Въезд в скейт-парк оборудуют со стороны прогулочной зоны, проходящей вдоль пруда. Внутри «арены» благоустроят газон. Общая площадь составит 1409 квадратных метров.

Скейт-парк для жителей района устроит основной застройщик – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Работы выполняет управляющая компания «Академический». «Мы последовательно создаём в Академическом среду, в которой комфортно жить, работать и отдыхать. Новый скейт-парк – ещё один шаг к тому, чтобы молодёжи было где проводить время активно и с интересом. Уверен, площадка станет востребованным и живым общественным пространством уже этим летом», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Напомним, что ранее в Академическом районе был открыт памп-трек – специальная трасса с волнами и поворотами для катания на BMX-велосипедах, скейтах и самокатах. Она расположена рядом с новой пятиэтажной школой №133 в квартале «Спутник-1».

Екатеринбург, Таисья исупова

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