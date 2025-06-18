На Урале присяжные в третий раз вынесли оправдательный приговор по делу о заказном убийстве

Кировский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор Насими Мамедову, который обвинялся в заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году.

Это уже третий оправдательный вердикт в отношении Мамедова. Кировский суд разбирал его уголовное дело в 2023-м и 2024-м годах, однако апелляционные инстанции отменяли решения и отправляли дело на пересмотр.

По материалам следствия, Зубакина расстреляли у подъезда его дома на улице Высоцкого, когда тот выходил из машины. Стрелок сделал не менее 12 выстрелов, спустя два дня предприниматель скончался от ранений в больнице. По версии обвинения, заказчиком убийства был партнер Зубакина по бизнесу Дмитрий Дейча. Ему помогал его друг Михаил Клок, в то время глава одной из боевок ОПГ «Центр», который поручил убить Зубакина своему 22-летнему водителю Насими Мамедову.

Присяжные, рассмотрев уголовное дело, признали недоказанным совершение Мамедовым преступления. Мужчина отрицает свою причастность, и в суде рассказал, что в день убийства был на приеме у врача в областной больнице.

Приговором суда от 11 июня 2025 года Мамедов оправдан по предъявленному обвинению. Также за ним признано право на реабилитацию. «По вступлению приговора в законную силу, уголовное дело будет направлено руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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