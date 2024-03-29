Присяжные вынесли новый вердикт по делу об убийстве в 2000 году

Сегодня коллегия присяжных заседателей оправдала Насими Мамедова, обвиняемого в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина. Это уже повторное решение присяжных – вынесенный ровно год назад, в марте 2023-го, приговор (тоже оправдательный) был отменен в Свердловском областном суде, а дело отправлено на повторное рассмотрение.

Убийство, в котором обвиняли Мамедова, произошло еще в 2000 году. По версии следствия, Зубакина расстреляли у подъезда его дома на улице Высоцкого, когда тот выходил из машины. Стрелок выпустил 12 пуль, от полученных ран предприниматель умер не сразу – он скончался в больнице. Заказчиком тогда назвали партнера Зубакина по бизнесу Дмитрия Дейча, помогал ему, по данным следствия, глава одной из боевок ОПГ «Центр» Михаил Клок, а исполнителем посчитали водителя Клока Насими Мамедова. Тогда ему было 22 года.

Обвинение строилось, в основном, на показаниях Клока, а у Мамедова было алиби. Сегодня суд присяжных снова вынес оправдательный вердикт в отношении Мамедова. Обвинения в его адрес сняты.

Екатеринбург, Елена Сычева

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