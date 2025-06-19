Полиция поймала банду зацеперов

В Екатеринбурге сотрудники отдела полиции № 12 задержали банду малолетних зацеперов, которые собирались кататься на сцепке трамвайных вагонов и снимать контент для соцсетей. После беседы с правоохранителями подростки разошлись.

В тот же вечер со сцепки пришлось снимать 19-летнего местного жителя, с ним полицейские также провели беседу.

При этом ранее в соцсетях пассажиры, кондукторы и водители трамваев жаловались на малолетних зацеперов, которые не только подвергают себя опасности, катаясь на сцепке вагонов, но и закидывают яйцами и помидорами салон, кроют матом пассажиров и даже вступают с ними в драки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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