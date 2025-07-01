Нападают на трамваи, хулиганят на улице Вайнера и в ТЦ: депутаты поговорили о подростках

В Свердловской области уделяется недостаточно внимания тому, что дети и подростки, особенно в летнее время, нарушают общественный порядок, а также подвергают опасности себя и окружающих – катаются на сцепках трамваев, гуляют по ночам на улице Вайнера без взрослых, бесконтрольно проводят время в торговых центрах.

Эту проблему сегодня подняли депутаты на очередном заседании заксо. Представитель областного правительства, замминистра образования Евгений Бирюк, подтвердил, что число подростков – нарушителей «комендантского часа» растет. Только за первый квартал 2025 года в ходе профилактических мероприятий в органы внутренних дел было доставлено более 10 500 подростков, в том числе в ночное время – 3876. Количество составленных административных протоколов в 2,5 раза превысило показатель 2020 года.

Чиновник добавил, что к ответственности привлекаются далеко не все подростки, в связи с чем они «чувствуют свою безнаказанность». Минобр уже рекомендовал муниципалитетам проанализировать, какие меры принимаются для решения этой проблемы. Областное правительство в свою очередь уделяет особое внимание организации подросткового трудоустройства, особенно в летний период.

По итогам обсуждения спикер Людмила Бабушкина заявила, что вопрос с контроля депутаты снимать не будут, так как ситуация серьезная.

Особенно спикер выделила проблему улицы Вайнера. «Что касается улицы Вайнера, там и в дневное время страшно ходить, не говоря уже про ночное. Да и вообще улица Вайнера превратилась в очень непривлекательное место. Не знаю, не минобру, конечно, этим вопросом заниматься, может быть, в ГУ МВД спросить, почему они там не могут навести порядок», – отметила она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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