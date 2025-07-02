Подростками-зацеперами на Вторчермете заинтересовался следственный комитет

Следственный комитет организовал проверку после жалоб сотрудников Гортранса на подростков-зацеперов.

В коллективном обращении работники предприятия рассказали, что несовершеннолетние хулиганы сбиваются в группы по 15-20 человек, катаются на трамвайных сцепках и терроризируют кондукторов и пассажиров. Школьники закидывают вагоны петардами и камнями, бьют стекла, обмазывают салон грязью, прыгают на крыши вагонов и открывают дверь кабины водителя, что напрямую создает угрозу безопасности движения. Только за последние два месяца ущерб от действий вандалов составил 500 тысяч рублей. Подростки буйствуют на трамвайных маршрутах, проходящих по Вторчермету и микрорайону Солнечному. Доходит до того, что водители отказываются работать на этих участках в вечернее время.

В администрации Екатеринбурга сообщили, что знают о проблеме с зацеперами. Предприятие уже обращалось в прокуратуру, полицию и свердловское заксо. «Есть данные от МВД, что установлены лица, совершающие противоправные деяния. С несовершеннолетними проведены профилактические беседы. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Также там отметили, что все трамвайные маршруты в городе работают в штатном режиме.

Как сообщили в областном следственном комитете, для установления обстоятельств ситуации организована процессуальная проверка на наличие признаков преступлений по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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