«Мы здесь никому не мешаем. Трамвай остановился, мы тихо вышли и сели», – зацеперы чувствуют себя безопасно на Вторчермете

Зацеперы чувствуют себя на Вторчермете в безопасности из-за длинной трамвайной линии, изолированной от автомобильной дороги. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу, майор полиции Антон Попов.

«Там идет длинная трамвайная ветка. Она отделена от автодороги, что делает ее безопасной для детей. В городе им все равно тяжелее, а на Вторчермете, говорят: «Мы здесь никому не мешаем. Трамвай остановился, мы тихо вышли и сели», – объяснил спикер. По его словам, сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды. Помимо этого, в трамваях используются камеры, которые направлены на сцепные устройства для выявления зацеперов.

Напомним, сотрудники «Гортранса» грозились остановить движение трамваев в районах, где бесчинствуют подростки. Малолетние хулиганы сбивались в группы по 15-20 человек, закидывали трамваи камнями и петардами, запрыгивали на крыши вагонов, били стекла, пугали вагоновожатых и пассажиров. Ситуация стала настолько неуправляемой, что ею заинтересовались следователи, а городские власти публично обратились к начальнику УМВД. Месяц назад полиция поймала подростков, которые терроризировали водителей трамваев в Екатеринбурге. Всех несовершеннолетних хулиганов поставили на профилактический учет.

Екатеринбург, Дарья Деменева

