Замучили хулиганы: Гортранс грозит остановить движение трамваев в опасных районах

В Гортрансе Екатеринбурга всерьез задумались о приостановке движения трамваев в районах, где водителей атакуют подростки-зацеперы и хулиганы.

Копия обращения администрации города к начальнику Екатеринбургского УМВД Виктору Позняку опубликована в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». В письме за подписью замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова говорится: «Дальнейшее усугубление сложившейся ситуации ставит под угрозу безопасность перевозок и стабильность работы городского транспорта, в случае если ситуация не изменится, будем вынуждены приостановить движение трамваев». Речь идет главным образом о микрорайоне Вторчермет и некоторых территориях Орджоникидзевского района.

Как уже писал «Новый День», очередное ЧП случилось в выходные на Вторчермете. Подростки шумели в трамвае, мешали водителю. После того как вагоновожатый попытался сделать им замечание, один из школьников выстрелил ему в ногу из пневматики. Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил представить ему доклад об этом инциденте. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Добавим, 2 июля Следственный комитет организовал проверку после жалоб сотрудников Гортранса на подростков-зацеперов. В коллективном обращении работники предприятия рассказали, что несовершеннолетние хулиганы сбиваются в группы по 15-20 человек, катаются на трамвайных сцепках и терроризируют кондукторов и пассажиров.

