«Трамваи дорогие!» – мэр опасается выпускать новые вагоны на маршруты из-за вандалов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опасается ставить на некоторые маршруты, в частности, № 1 и № 15, новые современные трамваи, пока не будет решена проблема с подростками-вандалами, которые уже несколько месяцев терроризируют водителей и кондукторов на Вторчермете.

«Это, конечно, большой вопрос. Ставить новые трамваи, пока мы не разберемся с этим, я бы, честно говоря, не спешил. Потому что трамваи дорогие, а в них бьют стекла и разрисовывают граффити. Я не знаю, что это за дети, но их необходимо устанавливать и выявлять. Если бы только зацеперы, это ладно, а тут люди, которые терроризируют и пассажиров, и водителей трамваев, которые отказываются работать. Здесь мы, безусловно, рассчитываем на помощь УМВД», – заявил глава города порталу е1.ru, добавив, что у него лично нет ни полномочий, ни возможностей наказывать этих хулиганов.

Как уже писал «Новый День», 7 октября представители администрации Екатеринбурга заявили, что Гортранс приостановит движение трамваев в районах, где водителей атакуют подростки-зацеперы и хулиганы.

«Дальнейшее усугубление сложившейся ситуации ставит под угрозу безопасность перевозок и стабильность работы городского транспорта, в случае если ситуация не изменится, будем вынуждены приостановить движение трамваев», – говорится в обращении администрации города к УМВД города. Речь идет главным образом о микрорайоне Вторчермет и некоторых территориях Орджоникидзевского района. Последней каплей стал случай 4 октября, когда подросток выстрелил в ногу водителю трамвая из пневматики.

