До 1 декабря в уральские города поступит 209 новых автобусов

Три свердловских города, Екатеринбург, Нижний Тагил и Асбест, до 1 декабря получат 209 новых автобусов.

«В Екатеринбурге автобусный парк увеличится на 150 единиц, из них 20 – большого класса. Первые 36 автобусов уже поступили в город на этой неделе. Для Нижнего Тагила предусмотрено 49 единиц, в том числе 18 – большой вместимости. В Асбест прибудет 10 автобусов», – написал в соцсетях губернатор Денис Паслер.

Как уже сообщал «Новый День», на днях стало известно, что Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (дилер ООО «Автотехкомплект») выиграл крупный контракт на поставку новых троллейбусов в Екатеринбург. Ожидается, что партию из 50 машин марки «Горожанин» городские власти получат к 1 марта. Новые троллейбусы вмещают до 90 пассажиров, могут пройти на автономном ходу не менее 20 километров, могут работать при экстремальных температурах: от – 40 до + 40 °С.

Также в город прибыли несколько новых трамваев, но глава Екатеринбурга Алексей Орлов опасается ставить их на некоторые маршруты, в частности, № 1 и № 15, пока не будет решена проблема с подростками-вандалами, которые уже несколько месяцев терроризируют водителей и кондукторов на Вторчермете.

Екатеринбург, Елена Владимирова

