Стал известен поставщик новых троллейбусов в Екатеринбург

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (дилер ООО «Автотехкомплект») выиграл крупный контракт на поставку новых троллейбусов в Екатеринбург. Ожидается, что партию из 50 машин марки «Горожанин» городские власти получат к 1 марта.

Согласно документам портала госзакупок, в конкурсе принимало участие пять предприятий, одна заявка была отклонена из-за недостоверной информации. Начальная цена контракта была 1,6 миллиарда рублей. Уфимский производитель предложил стоимость на 400 миллионов рублей ниже – 1,2 миллиарда рублей.

Новые низкопольные троллейбусы вмещают до 90 пассажиров, могут пройти на автономном ходу не менее 20 километров, имеют в салоне климат-контроль, видеонаблюдение, USB-порты для зарядки гаджетов, могут работать при экстремальных температурах: от – 40 до + 40 °С.

Напомним, масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта в Екатеринбурге проходит в рамках транспортной реформы. В 2026 году на улицах будут ходить только новые троллейбусы, обещают городские власти.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

