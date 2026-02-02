В Екатеринбург привезли новые уфимские троллейбусы

В Екатеринбург привезли два новых уфимских троллейбуса УТТЗ-6241 марки «Горожанин». Уже сегодня они выйдут на улицы города, отметили в пресс-службе уфимского трамвайно-троллейбусного завода.

Ранее «Новый День» писал, что в прошлом году УТТЗ (дилер ООО «Автотехкомплект») выиграл крупный контракт на поставку новых троллейбусов в уральскую столицу. Ожидается, что к 1 марта городские власти получат партию из 50 «Горожан». Новые низкопольные троллейбусы вмещают до 90 пассажиров, могут пройти на автономном ходу не менее 20 километров, имеют в салоне климат-контроль, видеонаблюдение, USB-порты для зарядки гаджетов, могут работать при экстремальных температурах: от – 40 до + 40 °С.

