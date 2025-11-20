Гортранс направит новые большие автобусы в отдаленные районы

В ближайшее время Гортранс Екатеринбурга получит 15 новых автобусов большого класса, которые уже едут в Екатеринбург.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», их поставят на следующие маршруты:

– № 51 «Елизавет – центр – Академический»;

– № 57 «ДМБ № 9 – центр – Елизавет»;

– № 67 «ДМБ № 9 – центр – Солнечный».

Как уже писал «Новый День», к 1 декабря три свердловских города – Екатеринбург, Нижний Тагил и Асбест – получат 209 новых автобусов. В Екатеринбурге автобусный парк увеличится на 150 единиц, из них 20 – большого класса. Для Нижнего Тагила предусмотрено 49 единиц, в том числе 18 – большой вместимости. В Асбест прибудет 10 автобусов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

