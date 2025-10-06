Подросток прострелил ногу водителю трамвая

В Екатеринбурге школьник из пневматического пистолета выстрелил в ногу водителя трамвая, который попросил его и его друзей прилично вести себя в транспорте.

Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», ЧП случилось в выходные на Вторчермете. «Сделали это подростки, которые развлекались во время движения. Водитель хотел урезонить школоту, но получил пулю. К счастью, пистолет был пневматический, вызова медиков не потребовалось. Но заявление в полицию будет написано, и есть понимание, что хулиганство на линиях достигло пиковой точки. Ответ будет», – пишет канал.

Проблема с подростками, которые хулиганят в транспорте, назрела давно. В июле Следственный комитет организовал проверку после жалоб сотрудников Гортранса на подростков-зацеперов. В коллективном обращении работники предприятия рассказали, что несовершеннолетние хулиганы сбиваются в группы по 15-20 человек, катаются на трамвайных сцепках и терроризируют кондукторов и пассажиров. Школьники закидывают вагоны петардами и камнями, бьют стекла, обмазывают салон грязью, прыгают на крыши вагонов и открывают дверь кабины водителя, что напрямую создает угрозу безопасности движения. Только за последние два месяца ущерб от действий вандалов составил 500 тысяч рублей. Подростки буйствуют на трамвайных маршрутах, проходящих по Вторчермету и микрорайону Солнечному. Доходит до того, что водители отказываются работать на этих участках в вечернее время.

Екатеринбург, Елена Владимирова

