Родители зацеперов с Вторчермета оказались не против развлечений детей

Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Чкаловского района вызвала на разбирательство пятерых подростков, которых поймали во время рейда по зацеперам на Вторчермете. Вместе с ними на заседании были их родители и опекуны.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, большинство родителей заявили, что не справляются с воспитанием детей и не могут контролировать их досуг и поведение. Одна мать заявила, что не видит ничего страшного в том, что ее ребенок катается на трамвайных сцепках. Среди пойманных хулиганов был и 16-летний подросток, который стрелял в ногу вагоновожатой из пневматического пистолета. Причем в полиции подчеркнули, что поводом для вызова на комиссию ПДН стал не этот эпизод, а плохая успеваемость парня в школе (он остался на второй год в 9 классе и прогуливает уроки). «Несовершеннолетнему еще раз напомнили о недопустимости антиобщественного поведения на транспорте», – говорится в сообщении УМВД. Всем остальным подросткам комиссия вынесла предупреждение.

Как ранее писал «Новый День», подростки бесчинствовали на трамвайных маршрутах в районах Вторчермет и Керамика. Они сбивались в группы по 15-20 человек и закидывали трамваи камнями, петардами и грязью, прыгали по крышам вагонов, били стекла, пугали пассажиров и водителей. Ситуация стала настолько неуправляемой, что «Гортранс» грозился отменить вечерние маршруты в опасные районы. После того, как городские власти публично обратились к полиции за помощью, начались рейды по зацеперам. Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Екатеринбургу Юлия Толярёнок на этой неделе рассказала депутатам ЕГД, что полиция установила личности десяти подростков-хулиганов. Их поставили на профилактический учет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

