Полиция поймала подростков, которые терроризировали водителей трамваев в Екатеринбурге

Полиция установила личности несовершеннолетних хулиганов, которые громили трамваи на Вторчермете и Керамике. Десятерых подростков-зацеперов поставили на профилактический учет, сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Екатеринбургу Юлия Толярёнок на заседании профильной комиссии Екатеринбургской думе.

«Мы проводим ежедневные рейды в этих районах с привлечением народных дружинников. Ведется профилактическая работа с детьми вместе с ГИБДД. Все несовершеннолетние хулиганы были установлены. Подростки скрывали лица капюшоном и думали, что их никто не узнает. Но нам помогли школы, которые предоставляли фотографии и информацию об учениках», – рассказала сотрудница полиции.

Депутаты заметили, что многие подростки совершают хулиганства, следуя опасным трендам из соцсетей. Юлия Толярёнок сообщила, что полиция ведет мониторинг пабликов, где выкладывается подобный контент, и таким образом и были найдены зацеперы.

Напомним, сотрудники «Гортранса» грозились остановить движение трамваев в районах, где бесчинствуют подростки. Малолетние хулиганы сбивались в группы по 15-20 человек, закидывали трамваи камнями и петардами, запрыгивали на крыши вагонов, били стекла, пугали вагоновожатых и пассажиров. Ситуация стала настолько неуправляемой, что ею заинтересовались следователи, а городские власти публично обратились к начальнику УМВД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

