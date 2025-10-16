Володин предложил водить трудных подростков на экскурсию в СИЗО

Депутат Екатеринбургской гордумы Игорь Володин считает, что трудных подростков можно исправить, сводив их на экскурсию в СИЗО. Он заявил, что в 1990-х годах, когда он работал в уголовном розыске, этот метод давал хорошие результаты.

«Все дети, которые там побывали, вообще забыли, что такое какие-либо правонарушения. И оценки сразу же у них улучшились, и полностью поменялся стереотип мышления. Они своим же одноклассникам стали рассказывать: «Смотрите, там вообще страшно», – цитирует Володина телекомпания «4 канал».

Добавим, подобные меры профилактики действительно могут быть эффективны. Например, в интервью «Новому Дню» доцент кафедры акушерства и гинекологии УГМА Евгений Глухов рассказывал: «Когда моим дочерям было по 14-15 лет, я привел их в больницу и показал, как выглядит аборт. Это была первая «прививка» для них. Потом, когда они стали постарше, я показал им, как погибает наркоман. И это была вторая «прививка». Да, это жестко, да, это был для них стресс, но они знают, что не нужно допускать нежелательную беременность и нельзя употреблять наркотики».

Сейчас в Екатеринбурге очень остро стоит проблема подростков, терроризирующих водителей и кондукторов общественного транспорта. Еще на прошлой неделе малолетние хулиганы сбивались в группы по 15-20 человек, закидывали трамваи камнями и петардами, запрыгивали на крыши вагонов, били стекла, пугали вагоновожатых и пассажиров.

Ситуация стала настолько неуправляемой, что ею заинтересовались следователи, а городские власти публично обратились к начальнику УМВД, а сотрудники «Гортранса» грозились остановить движение трамваев в районах, где бесчинствуют подростки. Накануне в гордуме начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Екатеринбургу Юлия Толярёнок заявила, что полиция установила личности десятерых подростков-зацеперов и поставила их на профилактический учет.

