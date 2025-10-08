Трамвайных хулиганов, достигших 14 лет, предложили отдавать под суд

Наиболее активных подростков, которые терроризируют водителей трамваев на Вторчермете, нужно найти и провести проверку на предмет нарушения ими статей Уголовного кодекса, по которым ответственность наступает уже с 14 лет.

Такой выход из сложившейся критической ситуации предложил депутат заксо Алексей Свалов. «Сегодня очевидно, что ситуация вышла из-под контроля и требует принятия срочных мер. Срочных мер в отношении подростков и их родителей, мер в отношении должностных лиц, которые полгода эту ситуацию допускали», – написал он в своем телеграм-канале.

Депутат напомнил, что по ряду статей УК РФ уголовная ответственность наступает с 14 лет, в том числе по таким как «Хулиганство при отягчающих обстоятельствах» (части вторая и третья статьи 213), «Вандализм» (статья 214), «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» (статья 267).

«Почему-то я уверен, что если парочка наиболее старших и активных участников банды понесет заслуженное наказание, служба участковых и ПДН начнет работу с остальными подростками и их семьями, а суммы причиненного ущерба начнут взыскиваться с родителей детей, этот ущерб причинивших, на Вторчермете сразу наступит тишь и спокойствие», – считает Алексей Свалов.

Как уже писал «Новый День», накануне представители администрации Екатеринбурга заявили, что Гортранс приостановит движение трамваев в районах, где водителей атакуют подростки-зацеперы и хулиганы.

«Дальнейшее усугубление сложившейся ситуации ставит под угрозу безопасность перевозок и стабильность работы городского транспорта, в случае если ситуация не изменится, будем вынуждены приостановить движение трамваев», – говорится в обращении к УМВД города. Речь идет главным образом о микрорайоне Вторчермет и некоторых территориях Орджоникидзевского района. Последней каплей стал случай 4 октября, когда подросток выстрелил в ногу водителю трамвая из пневматики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

