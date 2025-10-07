Власти Екатеринбурга готовят обращение в полицию по поводу хулиганов в транспорте

Администрация Екатеринбурга готовит новое обращение в городское управление МВД. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, департамент транспорта попросит полицию отреагировать на сообщения о фактах хулиганства на объектах городского общественного транспорта.

Как уже писал «Новый День», очередное ЧП случилось в выходные на Вторчермете. Подростки шумели в трамвае, мешали водителю. «Водитель хотел урезонить школоту, но получил пулю. К счастью, пистолет был пневматический, вызова медиков не потребовалось. Но заявление в полицию будет написано, и есть понимание, что хулиганство на линиях достигло пиковой точки. Ответ будет», – написал близкий к мэрии телеграм-канал.

Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил представить ему доклад об этом инциденте. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Добавим, 2 июля Следственный комитет организовал проверку после жалоб сотрудников Гортранса на подростков-зацеперов. В коллективном обращении работники предприятия рассказали, что несовершеннолетние хулиганы сбиваются в группы по 15-20 человек, катаются на трамвайных сцепках и терроризируют кондукторов и пассажиров. Школьники закидывают вагоны петардами и камнями, бьют стекла, обмазывают салон грязью, прыгают на крыши вагонов и открывают дверь кабины водителя, что напрямую создает угрозу безопасности движения. Подростки буйствуют на трамвайных маршрутах, проходящих по Вторчермету и микрорайону Солнечному. Доходит до того, что водители отказываются работать на этих участках в вечернее время.

Екатеринбург

