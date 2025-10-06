Бастрыкин потребовал доклад о школьнике, стрелявшем в водителя трамвая

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о хулиганских действиях подростка, который выстрелил в водителя трамвая из пневматического пистолета. Как сообщили в СКР, по этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как уже писал «Новый День», ЧП случилось в выходные на Вторчермете. «Сделали это подростки, которые развлекались во время движения. Водитель хотел урезонить школоту, но получил пулю. К счастью, пистолет был пневматический, вызова медиков не потребовалось. Но заявление в полицию будет написано, и есть понимание, что хулиганство на линиях достигло пиковой точки. Ответ будет», – пишет канал «Екатеринбург Главное».

Екатеринбург, Елена Владимирова

