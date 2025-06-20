Суд продлил домашний арест Ларисе Контеевой

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок меры пресечения Ларисе Контеевой. Супруга бывшего вице-мэра Виктора Контеева останется под домашним арестом до 22 июля 2025 года. Ей по-прежнему запрещено общаться с лицами, проходящими по уголовному делу и использовать средства связи.

Лариса Контеева уехала из России в 2012 году после того, как ее мужа арестовали. Ей заочно предъявили обвинения по ч.5 ст. 33, ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч.5 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Пособничество в получении взятки и пособничество в вымогательстве» и объявили в международный розыск. В декабре 2024 года Контеева вернулась в Россию, и ее сразу задержали.

Бывшего вице-мэра Виктора Контеева и его жену обвиняли в переделе собственности овощебазы № 4 в Екатеринбурге. Экс-чиновник был в итоге осужден на 20 лет лишения свободы за вымогательство, покушение на убийство, мошенничество и отмывание денег. Накануне суд одобрил решение о его условно-досрочном освобождении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube