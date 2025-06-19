Бывший вице-мэр Виктор Контеев выходит на свободу

Свердловский областной суд признал условно-досрочное освобождение бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева законным. Решение об УДО пыталась обжаловать прокуратура, но апелляция была отклонена.

Виктора Контеева арестовали в 2011 году. Бывший высокопоставленный чиновник был осужден за различные преступления, в том числе вымогательство, покушение на убийство, крупное мошенничество и отмывание денег, и приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, затем срок был увеличен до 20 лет.

При рассмотрении прошения об условно-досрочном освобождении суд учел положительные характеристики осужденного, его преклонный возраст (Контееву 72 года), участие в благотворительной деятельности, а также мнение трех потерпевших, которые не возражали против ходатайства об УДО.

Контеев провел в колонии 13 лет 8 месяцев и 4 дня и освобожден от дальнейшего отбывания наказания на срок 6 лет 3 месяца 26 дней. По решению суда Виктор Контеев обязан самостоятельно исполнять дополнительное наказание – 1 год ограничения свободы. Также бывший вице-мэр должен встать на учет, не менять место жительства и не реже двух раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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