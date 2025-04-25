Бывший вице-мэр Виктор Контеев выходит по УДО

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство адвоката бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева об условно-досрочном освобождении.

Как сообщили в пресс-службе суда, суд учел поведение Контеева, его преклонный возраст, положительную характеристику администрации колонии, участие в благотворительной деятельности, мнение троих потерпевших, не возражавших против удовлетворения ходатайства адвоката осужденного.

Контеев освобожден условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок 6 лет 3 месяца 26 дней, отбытый срок наказания составил 13 лет 8 месяцев 4 дня.

Как уже писал «Новый День», Виктора Контеева первый раз судили в 2014 году и приговорили к 18 годам колонии. Тогда его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству по так называемому курганскому делу. Вместе с чиновником были осуждены еще 11 человек. Контеев своей вины не признал.

В 2022 году у него подошел срок, когда можно подать ходатайство об УДО. Именно тогда против него были выдвинуты новые обвинения по так называемому сысертскому делу – по версии следователя, Контеев был причастен к мошенничеству и покушению на убийство местного бизнесмена. Адвокат Сергей Колосовский заявлял, что его подзащитный непричастен к этим событиям.

Тем не менее 7 июля 2023 года в Сысертском суде Виктору Контееву вынесли приговор – его признали виновным по нескольким статьям УК, в том числе – в вымогательстве и покушении на убийство. С учетом предыдущего приговора срок заключения увеличился с 18 до 21 года. В апелляции срок сократили на один год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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