История Виктора Контеева: уголовное дело вице-мэра Екатеринбурга

Сегодня Сысертский районный суд вынес новый приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга по потребительскому рынку, 70-летнему Виктору Контееву. С учетом предыдущего срока экс-чиновник проведет за решеткой 21 год. «Новый День» напоминает, как развивалась одна из самых громких криминальных историй столицы Урала.

Виктор Контеев занял место замглавы города по вопросам потребительского рынка еще в 2000 году, до этого он несколько лет возглавлял в мэрии комитет аналогичного профиля. Правоохранительные органы взялись за него в 2011-м, хотя, по их версии, нарушать закон Контеев начал гораздо раньше.

По мнению сыщиков, осенью 2004 года Виктор Контеев получил от директора и участника ООО «Продовольственная база № 4» взятку в виде доли в уставном капитале предприятия в размере 51,28%, которая была оформлена на его доверенное лицо – Игоря Иванчикова. В случае отказа в передаче этой доли Контеев угрожал прекратить деятельность указанного общества, используя свое должностное положение.

После этого чиновник стал активно участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности продовольственной базы, которая заключалась в реализации плодоовощной продукции, поступавшей через таможенный пост в городе Петухово Курганской области из стран Средней Азии.

Также Контеева обвинили в том, что весной 2005-го и осенью 2006 года он организовал убийства Андрея Волкова и Валерия Худякова, препятствовавших поставкам на территорию ООО «Продовольственная база № 4» плодоовощной продукции через Петуховский таможенный пост. Зимой 2010 года, по версии следствия, Виктор Контеев получил от Татьяны Русиной и ее дочери Елены Русиной оставшиеся доли в уставном капитале ООО «Продовольственная база № 4», оформив их также на Иванчикова, который стал владельцем 100% уставного капитала базы.

В августе 2011 года Виктора Контеева арестовали. Сам он практически сразу заявил о своей невиновности. В начале судебного процесса в 2013 году его пресс-секретарь распространила заявление чиновника: «22.08.2011 в утреннее время я был задержан на рабочем месте в администрации Екатеринбурга, в которой проработал более 20 лет и никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. С тех пор вот уже почти 2 года я нахожусь под стражей. С момента моего задержания я ответственно заявлял и утверждаю сейчас на этом судебном заседании, что не совершал тех чудовищных преступлений, в которых меня обвиняют. Ознакомившись с материалами дела, я уверился в тенденциозности, односторонности и заведомо заказном характере рассматриваемого дела, которое в правовом понимании этого термина вряд ли вообще можно назвать расследованием».

В 2014 году Курганский областной суд приговорил бывшего вице-мэра Екатеринбурга к 18 годам колонии строгого режима, признав виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. Следствие и суд установили, что Контеев захватил овощебазу № 4 в Екатеринбурге и инициировал убийства двух «авторитетов», которые контролировали прохождение грузов для базы через Петуховскую таможню в Курганской области. Вместе с чиновником обвинительный приговор был вынесен еще 11 подсудимым.

Наблюдатели из числа бывших подчиненных Контеева по товарному комитету администрации Екатеринбурга, а также его родственники и друзья с самого начала отмечали, что заключительное постановление Курганского суда будет носить обвинительный характер. По сути, суд не придал особого значения показаниям свидетелей, выступавших во время судебного расследования со стороны защиты. Впоследствии адвокаты Контеева подавали апелляцию в Верховный суд РФ, требуя отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный на основе отсутствия события и состава преступлений. Но ВС РФ оставил решение Курганского облсуда без изменений.

В 2022 году Контеева, находящегося в колонии, снова обвинили сразу по нескольким статьям УК, в том числе в покушении на убийство. В то же время его адвокат Сергей Колосовский заявил, что если чьей-то жизни и угрожает опасность, так это жизни самого Контеева. Бывшему чиновнику в этом году исполнилось 70 лет, у него слабое здоровье. В этом году подошел срок, когда ему можно было заявить ходатайство на УДО. Но сегодняшний приговор отодвинул это событие еще на несколько лет.

Виновным себя Виктор Контеев снова не признал. Его адвокат Сергей Колосовский собирается подавать апелляцию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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