Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев осужден за покушение на убийство

В Сысертском суде сегодня огласили приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву, который обвинялся по нескольким статьям УК, в том числе – в покушении на убийство.

Как сообщил «Новому Дню» адвокат Сергей Колосовский, его подзащитного признали виновным по всем статьям обвинения. С учетом предыдущего приговора срок заключения Виктора Контеева увеличился с 18 до 21 года.

Виновным себя Контеев не признал, адвокат Колосовский собирается подать апелляцию.

Напомним, Виктора Контеева уже судили в 2014 году и приговорили к 18 годам колонии. Тогда его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. Вместе с чиновником были осуждены еще 11 человек. Контеев своей вины не признал.

В 2022 году Контеева снова обвинили сразу по нескольким статьям УК, в том числе в покушении на убийство. В то же время его адвокат Сергей Колосовский заявил, что, если чьей-то жизни и угрожает опасность, так это жизни самого Контеева. Бывшему чиновнику в этом году исполнилось 70 лет, у него слабое здоровье. В этом году у него подошел срок, когда можно заявить ходатайство на УДО. Теперь этот срок отодвинется на несколько лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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