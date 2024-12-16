Бывшему вице-мэру Виктору Контееву изменили приговор (ФОТО)

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию на новый приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву. Из приговора убрали одно из обвинений за истечением срока давности и сократили срок лишения свободы на один год, но защита считает, что этого недостаточно.

Как уже сообщал «Новый День», Виктора Контеева первый раз судили в 2014 году и приговорили к 18 годам колонии. Тогда его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству по так называемому курганскому делу. Вместе с чиновником были осуждены еще 11 человек. Контеев своей вины не признал.

С учетом того, что Контеев находился под стражей с 2010 года, в 2022 году у него подошел срок, когда можно подать ходатайство об УДО. Именно тогда против него были выдвинуты новые обвинения по так называемому сысертскому делу – по версии следователя, Контеев был причастен к мошенничеству и покушению на убийство местного бизнесмена. Адвокат Сергей Колосовский заявлял, что его подзащитный не причастен к этим событиям.

Тем не менее 7 июля 2023 года в Сысертском суде Виктору Контееву вынесли приговор – его признали виновным по нескольким статьям УК, в том числе – в вымогательстве и покушении на убийство. С учетом предыдущего приговора срок заключения увеличился с 18 до 21 года. Защита подала апелляцию, рассмотрение которой началось в конце 2023 года. Судьи дважды брали самоотвод, рассмотрение апелляции откладывалось.

Сегодня решение апелляционной инстанции было вынесено. По совокупности приговоров Виктору Контееву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. После освобождения ему будет ограничена свобода сроком на 1 год.

Адвокат Сергей Колосовский заявил «Новому Дню», что решение будет обжаловано в кассационной инстанции. Вместе с тем он пояснил, что если это не удастся, бывший чиновник сможет выйти на свободу только в 2031 году. По мнению Колосовского, как по первому, так и по второму уголовному делу вина Виктора Контеева не доказана. И если кому-то и угрожает смертельная опасность, то это самому заключенному. Весной 2024 года экс-чиновнику исполнился 71 год, у него слабое здоровье. Из-за увеличения срока лишения свободы момент, когда можно заявить ходатайство на УДО, отодвигается на несколько лет. До выхода из колонии Виктор Контеев может просто не дожить, считает адвокат.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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