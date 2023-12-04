«Никаких доказательств не представлено»: прения по делу экс-вице-мэра Контеева затянулись (ФОТО)

Сегодня в Свердловском областном суде весь день длятся прения по апелляции на приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву, которого в июле этого года признали виновным в покушении на убийство уральского бизнесмена Максима Краснова.

Интересы подсудимого представляет адвокат Сергей Колосовский. В перерыве судебного заседания он заявил «Новому Дню», что в процессе не было представлено никаких доказательств причастности Контеева к событиям, о которых говорится в деле. По мнению Колосовского, дело о покушении на Краснова было своего рода «запасным аэродромом» для следствия, на тот случай, если бы Контеева не удалось в 2014 году осудить по другим обвинениям. В 2023 году, когда у экс-чиновника подошел срок подачи ходатайства об УДО, старое дело всплыло снова.

Колосовский отмечает: граждане, непосредственно виновные в нападении на Краснова, были осуждены много лет назад, когда Контеев уже находился в СИЗО по своему первому уголовному делу и высказать свою позицию не имел никакой возможности. Представитель защиты подчеркнул, что нападение на Краснова произошло 23 апреля 2010 года, но судебно-медицинскую экспертизу пострадавшему провели только спустя полтора года, когда от полученных ссадин не осталось и следа. Однако в этом году Контеева поставили перед фактом: он не может оспаривать обстоятельства инцидента 23 апреля 2010 года, так как они ранее уже были установлены другим судом. На основании этого Сысертский суд вынес приговор от 7 июля 2023 года, которым общий срок Контеева увеличился с 18 до 21 года. «Если после апелляции приговор останется в таком виде, нам прямая дорога в Конституционный суд», – заявил Колосовский.

Сейчас прения продолжаются.

Напомним, по версии следствия, с марта 2009 года по май 2010 года Контеев (тогда еще вице-мэр) и его сообщники вымогали у местного бизнесмена Максима Краснова 25% уставного капитала коммерческой организации (более 3,6 миллиона рублей). Он отказался, и тогда злоумышленники попытались его убить (неудачно). Ранее адвокат Сергей Колосовский заявлял «Новому Дню», что Контеев к покушению отношения не имеет. Однако 7 июля 2023 года в Сысертском суде Виктору Контееву вынесли приговор – его признали виновным по нескольким статьям УК, в том числе – в покушении на убийство. С учетом предыдущего приговора срок заключения бывшего чиновника увеличился с 18 до 21 года.

Как уже сообщал «Новый День», Виктора Контеева уже судили в 2014 году и приговорили к 18 годам колонии. Тогда его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству по так называемому «круганскому» делу. Вместе с чиновником были осуждены еще 11 человек. Контеев своей вины не признал. Несколько раз он заявлял, что стал жертвой силовиков и следователей, «состряпавших» против него дело вместе с его бывшими бизнес-партнерами.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Евгения Вирачева, Степан Фаттхиев

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