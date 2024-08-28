Рассмотрение апелляции на приговор экс-вице-мэру Контееву вновь сорвано: еще двое судей взяли самоотвод

Сегодня в Свердловском областном суде уже во второй раз началось рассмотрение апелляции на приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву. Однако, как и в декабре прошлого года, двое из трех судей заявили самоотвод. В процессе объявили перерыв.

Как уже сообщал «Новый День», Виктора Контеева первый раз судили в 2014 году и приговорили к 18 годам колонии. Тогда его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству по так называемому курганскому делу. Вместе с чиновником были осуждены еще 11 человек. Контеев своей вины не признал. Несколько раз он заявлял, что стал жертвой силовиков и следователей, «состряпавших» против него дело вместе с его бывшими бизнес-партнерами. О том же самом неоднократно заявлял СМИ адвокат бывшего чиновника Сергей Колосовский.

С учетом того, что Контеев находился под стражей с 2010 года, в 2022 году у него подошел срок, когда можно подать ходатайство об УДО. Именно тогда против него были выдвинуты новые обвинения по так называемому сысертскому делу – по версии следователя, Контеев был причастен к мошенничеству и покушению на убийство местного бизнесмена. Сергей Колосовский заявлял, что его подзащитный не причастен к этим событиям, более того – по версии адвоката, никакого покушения на убийство бизнесмена не было, была просто драка, к которой бывший вице-мэр не имеет отношения. Все участники драки были осуждены почти 10 лет назад и до 2022 года, по словам Колосовского, ни разу не упоминали о причастности Контеева.

Тем не менее 7 июля 2023 года в Сысертском суде Виктору Контееву вынесли приговор – его признали виновным по нескольким статьям УК, в том числе – в покушении на убийство. С учетом предыдущего приговора срок заключения увеличился с 18 до 21 года. Защита подала апелляцию, рассмотрение которой началось в конце 2023 года. 29 декабря, уже после судебных прений, двое из трех судей заявили самоотвод. Защита ходатайствовала о переносе рассмотрения апелляции в областной суд другого региона, но Верховный суд отказал. Сегодня дело должны были рассматривать в новом составе, но снова двое из трех судей отказались от участия в деле. Объявлен перерыв.

По мнению Сергея Колосовского, как по первому, так и по второму уголовному делу вина Виктора Контеева не доказана. И если кому-то и угрожает смертельная опасность, то это самому заключенному. Экс-чиновнику исполнилось 70 лет, у него слабое здоровье. Из-за увеличения срока лишения свободы момент, когда можно заявить ходатайство на УДО, отодвинется на несколько лет. До выхода из колонии Виктор Контеев может просто не дожить, считает адвокат.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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