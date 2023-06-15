Бывший вице-мэр Контеев выступил в суде с последним словом

Сегодня бывший вице-мэр Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Виктор Контеев, которого обвиняют вымогательстве и покушении на убийство, выступил в Сысертском районном суде с последним словом.

Как рассказал «Новому Дню» адвокат Контеева Сергей Колосовский, бывший чиновник заявил, что он невиновен и надеется на справедливый оправдательный приговор. Вердикт суда будет оглашен 7 июля.

Напомним, Виктора Контеева уже судили в 2014 году и приговорили к 18 годам колонии. Тогда его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. Вместе с чиновником были осуждены еще 11 человек. Контеев своей вины не признал.

В 2022 году Контеева снова обвинили сразу по нескольким статьям УК, в том числе в покушении на убийство. В то же время его адвокат Сергей Колосовский заявил, что, если чьей-то жизни и угрожает опасность, так это жизни самого Контеева. Бывшему чиновнику в этом году исполнилось 70 лет, у него слабое здоровье. В этом году у него подошел срок, когда можно заявить ходатайство на УДО, но, если приговор будет обвинительным, оно отодвинется еще на несколько лет.

Накануне прокурор в судебных прениях попросил по принципу частичного сложения наказаний приговорить Контеева еще к 5 годам колонии, доведя таким образом совокупный срок лишения свободы до 23 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»