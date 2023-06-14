Прокурор запросил для бывшего вице-мэра Виктора Контеева еще 5 лет колонии

Сегодня в Сысертском районном суде начались прения по уголовному делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Как рассказал «Новому Дню» адвокат Сергей Колосовский, государственный обвинитель потребовал приговорить бывшего чиновника еще к 5 годам колонии. С учетом предыдущего приговора (18 лет лишения свободы) Контееву грозит в общей сложности 23-летний срок.

Напомним, Контееву предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: «Вымогательство», «Покушение на убийство», «Мошенничество» и «Отмывание денег, полученных преступным путем».

В то же время адвокат Колосовский заявил, что жизнь Виктора Контеева в опасности. В этом году у него подошел срок, когда можно заявить ходатайство на УДО, но если приговор будет обвинительным, оно отодвинется еще на несколько лет. Между тем состояние здоровья бывшего вице-мэра оставляет желать лучшего.

Напомним, по версии следствия, с марта 2009 года по май 2010 года Контеев (тогда еще вице-мэр) и участники созданной им организованной группы вымогали у местного бизнесмена Максима Краснова 25% уставного капитала коммерческой организации (более 3,6 миллиона рублей). Он отказался, и тогда злоумышленники попытались его убить (неудачно). Ранее адвокат Сергей Колосовский заявлял «Новому Дню», что Контеев к покушению отношения не имеет.Как уже сообщал «Новый День», Виктора Контеева уже судили в 2014 году и приговорили к 18 годам колонии. Тогда его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. Вместе с чиновником были осуждены еще 11 человек. Контеев своей вины не признал. Несколько раз он заявлял, что стал жертвой силовиков и следователей, «состряпавших» против него дело вместе с его бывшими бизнес-партнерами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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