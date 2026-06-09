Зумеры открыли для себя овощебазу №4. Но есть нюансы

Массовый демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов, который инициировала мэрия, затронул во многом розничную продажу овощей и фруктов – и население стало искать альтернативу. У зумеров неожиданно снискала популярность печально известная овощебаза № 4 – молодые екатеринбуржцы ездят туда по выходным, чтобы купить овощи и фрукты по более низкой цене, чем в сетевых магазинах у дома. Многие хвастаются уловом в соцсетях, сообщая, например, что купили ящик клубники за 600 рублей. Но есть нюансы.

Первое – более опытные жители Екатеринбурга предупреждают, что на подобных объектах периодически случаются облавы, например, по поиску мигрантов-нелегалов, а значит, можно как минимум уехать без продуктов. «Когда единственный и последний раз были на этой овощебазе, попали на рейд полиции. Ворота перекрыты, продавцы попрятались, мы в ахере», – пишет m_hlynova.

Второй нюанс – продажа мелким оптом. Мало кто из продавцов на овощебазе станет реализовывать продукцию по килограмму или меньше. «Нужно прямо ходить и просить продать чуть-чуть, нам много где отказывали, например, лимоны вот 2 или 3 кг согласились продать, а не ящик 6 кг, авокадо в ящике штук 10, мне 4 продали, помидоры всего 4 упаковки по 100р продали, арбуз тоже один получилось взять, манго предлагали поштучно. Короче, можно пройтись и что-то найти, но не все и не в каждой точке», – предупреждает nektasiha.

Третий нюанс – качество продукции. «Вы забыли сказать, как они обманывают и накладывают вниз кучу гнили», – негодует zhannadriznerrr.

«Нам точно также делали, были несколько раз и всегда все испорченное», – подтверждает molecule_parfum.

Напомним, овощебаза № 4 стала яблоком раздора между бывшим вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым, который владел ею через номиналов, и собственно подставными лицами, на которых она была оформлена. Последние решили забрать бизнес себе – и это стало спусковым крючком для уголовного дела в отношении чиновника. В итоге он оказался за решеткой за подстрекательство к убийству, взятку и вымогательство.

Екатеринбург, Елена Сычева

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