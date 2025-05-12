Прокуратура обжалует решение об УДО бывшего вице-мэра Виктора Контеева

Прокуратура пытается обжаловать решение Тагилстроевского суда Нижнего Тагила об условно-досрочном освобождении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Как сообщается на сайте суда, жалоба поступила 7 мая. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Напомним, Виктора Контеева первый раз судили в 2014 году и приговорили к 18 годам колонии. Тогда его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. Вместе с чиновником были осуждены еще 11 человек. Контеев своей вины не признал. 7 июля 2023 года Контееву вынесли второй приговор – его признали виновным по нескольким статьям УК, в том числе – в вымогательстве и покушении на убийство. С учетом предыдущего приговора срок заключения увеличился с 18 до 21 года. В апелляции срок сократили на один год.

25 апреля 2025 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство Виктора Контеева об УДО. Его освободили от дальнейшего отбывания наказания на срок 6 лет 3 месяца 26 дней, отбытый срок наказания составил 13 лет 8 месяцев 4 дня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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