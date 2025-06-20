Будущим мамам покажут портрет ребенка на втором скрининге – на Флотской появился лучший в мире аппарат УЗИ

В Центре охраны здоровья матери и ребенка на Флотской, 52, с сегодняшнего дня для скрининга беременных используют новейший аппарат для экспертного УЗИ Volusion Expert 22 – он обладает высочайшей точностью при оценке строения плода, определении возможных патологий. Этот аппарат называют одним из лучших в мире на сегодняшний день, говорят сами врачи, он относится к премиальному сегменту, так как дает самое качественное разрешение изображения и высокую частоту кадров.

Кроме того, даже на небольших сроках новый аппарат позволяет показывать картинку в 3D, так что будущие мамы смогут увидеть, как выглядит малыш задолго до рождения.

Приобретение нового аппарата стало возможным благодаря Фонду губернаторских программ. Цена оборудования – порядка 38 млн рублей.

«Мы выражаем искреннюю благодарность Фонду губернаторских программ за оказанное содействие в приобретении современного аппарата Voluson Expert 22 для Центра охраны здоровья матери и ребенка. Данное оборудование значительно повысит точность и эффективность диагностики особенностей развития плода, способствуя улучшению качества медицинской помощи жителям нашей области», – подчеркнули на Флотской.

Екатеринбург, Елена Сычева

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