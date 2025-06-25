Что такое НИПТ, который пообещал Паслер беременным, и кому его сделают

Сегодня врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что за бюджетные средства беременные в регионе смогут проходить неинваизвный пренатальный тест, также известный как НИПТ. «Уникальность заключается, во-первых, в высокой точности результатов. Выявление таких патологий, как синдром Дауна, повышается с 77-82% до 98,8%, а ложноположительные результаты снижаются с 3-5% до 0,04%. Во-вторых, так как технология является неинвазивной, исключается любая возможность травмировать ребенка», – сказано в посте Паслера в телеграме.

Между тем, как напоминает «Новый День», НИПТ начали делать на Урале еще с нового года. Об этом агентству рассказывала в начале марта замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова. Тогда она уточняла, что тестирование проводят на базе КЦД «Охрана здоровья матери и ребенка». И только по показаниям, а не массово всем беременным.

К показаниям, в частности, относятся высокий риск хромосомных аномалий по итогам биохимического анализа крови в скрининге первого триместра, генетические отклонения у детей в предыдущих беременностях, обнаруженные на УЗИ маркеры аномалий, отягощенный семейный анамнез, и т.д.

НИПТ проводится с 9-10 недели. В отличие от инвазивного исследования, при котором прокалывается плодный пузырь, НИПТ более безопасен – тест проводится по крови матери, у нее берут порядка 10 мл.

Екатеринбург, Елена Сычева

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