На Урале беременным стали делать прогрессивный тест на аномалии

Беременным в Свердловской области стали делать НИПТ – неинвазивный пренатальный тест, который позволяет на ранних сроках с высокой точностью обнаружить хромосомные аномалии у ребенка. Об этом в ответ на вопрос «Нового Дня» сообщила на пресс-конференции замминистра здравоохранения Елена Чадова.

«В этом году мы начали такое тестирование проходить, как раз в центре Николаевой (Елена Николаева – директор КЦД «Охрана здоровья матери и ребенка», – прим. ред.), поскольку показатели качества достойные, доверили», – отметила Чадова.

НИПТ проводится с 9-10 недели, в рамках первого скрининга, если к нему есть показания. К ним относятся результаты биохимического скрининга, возраст старше 35 лет, предыдущие беременности с аномалиями, наличие в семье генетических отклонений.

В отличие от инвазивного исследования, при котором прокалывается плодный пузырь, НИПТ более безопасен – исследование проводится по крови матери, забирается порядка 10 мл.

Екатеринбург, Елена Сычева

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