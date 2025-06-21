Служебные собаки помогли раскрыть 700 преступлений

Сегодня кинологи отмечают свой профессиональный праздник. Как рассказал заместитель начальника Центра кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области Максим Зарубин, только за прошлый год благодаря работе служебных собак раскрыто 700 преступлений, изъято более трех килограмм взрывчатых веществ, семи килограмм наркотических средств и 200 единиц боеприпасов.

Сотрудники ЦКС отмечают, что не каждая собака подходит для службы. Отбор начинается с щенячьего возраста: уже в 45 дней малышей тестируют на служебные качества и устойчивость нервной системы. Основные раздражители – машины, чужие люди, другие животные, незнакомые объекты. Кинологи смотрят за реакцией щенков.

В год, когда собака уже готова выполнять более сложные задачи, подбирается будущая специализация работы: розыск по запаху следа человека, поиск и обнаружение взрывчатых веществ или наркотиков, поиск останков. Самые выносливые собаки работают по следу, активные – ищут наркотики, а особо чуткие к запахам – взрывчатку.

Для хороших результатов тренировки у служебных собак проходят как минимум 2-3 раза в неделю. Четвероногие правоохранители могут служить в среднем до 8 лет, но это не предел. В зависимости от состояния здоровья, собака может проработать и до 10-13 лет.

Среди служебных собак лидирует немецкая овчарка – в кинологическом центре их 95%. Хорошие поисковые качества и отличная способность отражать нападения – это те критерии, по которым можно судить об универсальности породы. Кроме того, немецкая овчарка обладает максимально устойчивой нервной системой. Также в центре содержатся бельгийские овчарки, ротвейлеры, которые используются в охранно-конвойной службе, ризеншнауцеры и спаниели, специализирующиеся на поиске и обнаружении наркотических и взрывчатых веществ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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