Из детсада для пушистиков – на службу в полицию. Кинологи рассказали, как тренируют собак для работы (ФОТО, ВИДЕО)

Зональный кинологический центр ГУ МВД России по Свердловской области – одно из немногих мест в России, где обычных собак превращают в служебных. Сейчас там живут 85 «пушистых правоохранителей», с участием которых в этом году уже было раскрыто 209 преступлений. В честь профессионального праздника полицейские кинологи показали «Новому Дню», как проходят тренировки у служебных собак.

Тренировка служебных собак

По словам начальника центра кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области Марины Прокуроновой, не каждая собака подходит для службы. Отбор начинается с юного возраста: достигнув 45 дней, щенят тестируют на выявление служебных качеств и устойчивость нервной системы. Основные раздражители – машины, чужие люди, другие животные, незнакомые объекты. Кинологи смотрят за реакцией щенков.

На следующем этапе подбирается будущая специализация работы собаки: розыск по запаху следа человека, поиск и обнаружение взрывчатых веществ или наркотиков, поиск останков. «Самые сильные собаки специализируется на работе по следу, для этого требуется выносливость. Кроме того, собака должна быть сильной и уверенной, чтобы она смогла защитить своего кинолога и граждан от нападения. Более активные собаки подходят для работы по поиску и обнаружению наркотических средств, потому что там более динамичная работа. Самые выносливые и стабильно работающие, то есть те, которые очень тонко способны дифференцировать запах, идут для поиска и обнаружения взрывчатых веществ», – отметила Марина Прокуронова.

Среди служебных собак лидирует немецкая овчарка – в кинологическом центре их 95%. Хорошие поисковые качества и отличная способность отражать нападения – это те критерии, по которым можно судить об универсальности породы. Кроме того, немецкая овчарка обладает максимально устойчивой нервной системой. Также в центре содержатся бельгийские овчарки, ротвейлеры, которые используются в охранно-конвойной службе, ризеншнауцеры и спаниели, специализирующиеся на поиске и обнаружении наркотических и взрывчатых веществ.

Как рассказали инспекторы-кинологи, у щенят есть свой детский сад. Самым маленьким обитателям ЦКС едва исполнился месяц, но уже сейчас их учат небольшим упражнениям по послушанию и поиску. Также в игровом формате развивается социализация: собаки не должны бояться людей, громких звуков и окружающей среды.

Щенячий патруль

В год, когда собака уже готова выполнять более сложные задачи, начинаются официальные тренировки. Так, чтобы найти нужный запах, собаке нужно обозначить его источник, который во время тренировок закладывается в банку. Например, голландская овчарка Азарт и немецкая овчарка Фрайденрайх Игната показали нам, в какой банке они нашли нужный запах, остановившись возле нее. Такое поведение каждый раз поощряется «вкусняшкой», благодаря позитивному подкреплению собака запоминает способ обозначения запаха.

Для обучения собак поиску наркотиков используют запаховые имитаторы, которые подражают запаху настоящих веществ. «Фланелевую ткань или ватные диски мы кладем с настоящими наркотиками, и они пропитываются запахом. Собаки запоминают огромное количество запахов, им не нужно каждый раз напоминать», – уточнила начальник ЦКС. Как и у наркотиков, у взрывчатки тоже есть свой определенный запах, который собаки запоминают. Так, лабрадор по кличке Ханна показала нашему корреспонденту, как может быстро найти спрятанное в машине взрывное устройство.

Подготовка служебных собак

Из последних служебных заданий, на которые отправлялись кинологи с собаками, – поиски Вики и Гриши Крепп, пропавших в лесу: «На протяжении нескольких дней собаки работали по следу, указывали направление, по которому дети шли. А волонтеры уже по этому следу начинали работать. В том направлении, где наши кинологи в два часа ночи закончили работу (ночью применение собак прекращается, поскольку тяжело работать), в 6 часов утра волонтеры нашли детей».

Для таких результатов тренировки у служебных собак проходят как минимум 2-3 раза в неделю. Четвероногие правоохранители могут служить в среднем до 8 лет, но это не предел. В зависимости от состояния здоровья, собака может проработать и до 10-13 лет, а потом уйти на пенсию. «Это все индивидуально: собака может и в два года быть недееспособной. К сожалению, встречаются и заболевания, и еще ряд причин, по которым собака может быть списана», – уточнила Марина Прокуронова.

После выхода на пенсию собаки обычно остаются в семье у кинолога. Но не всегда есть такая возможность – их могут забрать к себе и другие люди, которые готовы подарить им любовь и заботу.

Материал подготовлен при содействии пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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