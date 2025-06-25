Горожане рассказали, насколько они довольны своей жизнью (ВИДЕО)

Почти 90% россиян удовлетворены своей жизнью, показал ранее опрос «Левада-центра»* (организация признана иноагентом). «Новый День» решил выяснить, как с этим обстоят дела у екатеринбуржцев.

Горожане рассказали о счастье

Уличный опрос показал, что большинство людей находят счастье в простых вещах: в здоровье своем и близких, в семье, общении с домашними питомцами, успехах в учебе и даже в выходе на пенсию. А для полного удовлетворения жизнью некоторым не хватает только спокойствия в мире и ощущения личного развития.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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