Иноагенты выяснили, что 89% россиян удовлетворены жизнью

Жители России удовлетворены своей жизнью в целом – таковы результаты опроса «Левада-центра»* (организации-иноагента). Положительно на вопрос об удовлетворенности ответили 89% опрошенных. И только 10% ответили отрицательно. Еще 1% не смогли определиться с ответом.

«Доля удовлетворенных жизнью россиян постоянно растет – от 59% в феврале 2000 года до 89% в апреле этого года», – говорится в исследовании общественного мнения.

*организация признана иноагентом

Екатеринбург, Елена Сычева

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