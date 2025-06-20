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Пятница, 20 июня 2025, 11:37 мск

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Иноагенты выяснили, что 89% россиян удовлетворены жизнью

Жители России удовлетворены своей жизнью в целом – таковы результаты опроса «Левада-центра»* (организации-иноагента). Положительно на вопрос об удовлетворенности ответили 89% опрошенных. И только 10% ответили отрицательно. Еще 1% не смогли определиться с ответом.

«Доля удовлетворенных жизнью россиян постоянно растет – от 59% в феврале 2000 года до 89% в апреле этого года», – говорится в исследовании общественного мнения.

*организация признана иноагентом

Екатеринбург, Елена Сычева

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